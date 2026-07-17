Domani sera alle 21.30 in piazza della Pace a Santo Stefano Magra si terrà la rappresentazione teatrale “Amore orbo”, la 57ª produzione della Compagnia degli Evasi. Lo spettacolo combina comicità ed emozioni ed è in programma nell’ambito della stagione teatrale locale. La rappresentazione è aperta al pubblico e si svolge all’aperto.

Se l’amore è orbo. Va in scena domani sera alle 21.30 in piazza della Pace, a Santo Stefano Magra, la 57ª produzione teatrale della Compagnia degli Evasi. “ Amore orbo ” è lo spettacolo scritto dal compianto Roberto Rossetto “Ross” e diretto da Alessandro Vanello. L’ingresso è gratuito (info 335 8254436). "In questo periodo in cui sembrano prevalere conflitti e divisioni – racconta il regista Alessandro Vanello – ho voluto proporre ai nostri spettatori una piccola favola teatrale sull’amore e sull’amicizia. Amore orbo racconta il legame profondo tra due persone molto diverse, capaci di sostenersi e ferirsi, tra ironia, fragilità e momenti di grande umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova produzione degli Evasi ’Amore orbo’, comicità ed emozioni

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