la nuova legge elettorale della meloni approda in senato

La nuova legge elettorale è arrivata in Senato dopo che martedì il centrodestra è stato respinto sull’emendamento riguardante le preferenze di voto. La discussione sulla possibilità di elezioni anticipate è diventata più concreta, senza più essere considerata un’ipotesi remota. La proposta di modifica alla legge elettorale viene ora esaminata nel dettaglio dai senatori. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

La nuova legge elettorale approda in Senato dopo che martedì il centrodestra è stato bocciato sull’emendamento sulle preferenze per un voto. Le elezioni anticipate non sono più un tabù. Alle 11:45 di giovedì l’Aula della Camera, con 217 voti favorevoli e 152 voti contrari, 2 astenuti, ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale targata centrodestra, tra le proteste delle opposizioni. Un voto particolarmente importante dopo che martedì l’emendamento sull’introduzione delle preferenze di Fratelli d’Italia, sostenuto direttamente dalla premier che ci aveva messo la faccia sui social, non ha retto allo scrutinio segreto ed è stato bocciato per un solo voto, 188 contro 187. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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