La questione dei diritti dei lavoratori torna al centro del dibattito, con un focus sulla recente riforma che richiama norme e pratiche del passato. La tutela del diritto al lavoro, elemento fondamentale della Costituzione, viene discussa in relazione alle modifiche legislative introdotte. La riforma, definita come «nuova» ABC, solleva interrogativi sulla reale tutela dei lavoratori e sulla coerenza con i principi costituzionali. La discussione si concentra su come le modifiche influiranno sui diritti e sulle condizioni lavorative.

I diritti dei lavoratori, il diritto al lavoro, architrave della nostra Costituzione, rappresentano la priorità assoluta per ogni tipo di ragionamento. ABC nasce con i lavoratori dell’azienda, chi ha vissuto quell’epoca si ricorda bene tutti i processi partecipativi che anticiparono quella trasformazione. Si ascoltarono tutte le realtà, politiche, sociali, civiche, a partire proprio dai lavoratori dell’allora ARIN s.p.a. Insomma, un processo inclusivo e partecipato ben diverso da oggi, nel quale i sindacati sono stati ascoltati quando la decisone politica era stata sostanzialmente già presa, in assenza, tra l’altro, di un qualsivoglia piano industriale. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - La «nuova» ABC e i diritti dei lavoratori: un salto nel passato

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