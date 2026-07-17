Vincent e Nicolas Poylo hanno ripristinato Moëhr, una casa di profumi fondata nel 1881 nel Grand Hôtel de Monte-Carlo. I fratelli hanno condotto un lungo lavoro di ricerca negli archivi per riportare in vita il marchio. La maison, che era scomparsa, è stata rilanciata dopo decenni di inattività. La loro iniziativa ha portato alla riapertura di Moëhr, con una produzione e distribuzione basate sui materiali storici recuperati.

Vincent e Nicolas Poylo sono i co-founder di Moëhr, Maison di profumeria nata nel 1881 all’interno del Grand Hôtel de Monte-Carlo e che i due fratelli hanno riportato in vita dopo un lungo lavoro d’archivio. Nati e cresciuti in un albergo gestito dalla madre, i due fratelli francesi hanno trasformato i ricordi d’infanzia, la passione per il design, l’haute cuisine e l’ospitalità. Il risultato è una collezione di sei fragranze che guarda al passato con uno sguardo estremamente contemporaneo. Le loro composizioni si nutrono di alta cucina: poche materie prime d’eccellenza, selezionate con rigore e valorizzate senza inutili artifici, come un piatto firmato da un grande chef. 🔗 Leggi su Amica.it

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La nostra intervista a Giacomo Ferrara

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