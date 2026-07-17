La lezione della società civile ucraina alle democrazie europee
Una protesta ha coinvolto centinaia di persone davanti al palazzo governativo, chiedendo riforme contro la corruzione e l’inefficienza delle istituzioni. I manifestanti hanno bloccato le strade principali, scandendo slogan e chiedendo interventi concreti. La polizia ha dispiegato forze in tenuta antisommossa per disperdere il corteo, mentre le autorità hanno annunciato di aver avviato indagini su alcuni casi di corruzione. La mobilitazione si è protratta per diverse ore.
Ripensando a tante polemiche sulla corruzione, l’arretratezza e l’inefficienza della democrazia ucraina, agli esami che non finiscono mai cui viene costantemente sottoposta, anche sui nostri giornali, per adeguarsi ai presunti standard dell’Unione europea, non si sa davvero come reagire, adesso, davanti allo spettacolo al tempo stesso drammatico ed entusiasmante, incoraggiante da un lato e disperante dall’altro, delle manifestazioni a favore del ministro della Difesa improvvisamente estromesso dal governo, Mykhailo Fedorov, e dunque contro il presidente che ne ha deciso la sostituzione, Volodymyr Zelensky. C’è davvero da restare a bocca aperta davanti alle proteste della società civile, espressione che forse merita di essere usata seriamente solo qui, o forse invece no, almeno non in italiano, per non creare equivoci. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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