La lezione della società civile ucraina alle democrazie europee

Notizia in breve

Una protesta ha coinvolto centinaia di persone davanti al palazzo governativo, chiedendo riforme contro la corruzione e l’inefficienza delle istituzioni. I manifestanti hanno bloccato le strade principali, scandendo slogan e chiedendo interventi concreti. La polizia ha dispiegato forze in tenuta antisommossa per disperdere il corteo, mentre le autorità hanno annunciato di aver avviato indagini su alcuni casi di corruzione. La mobilitazione si è protratta per diverse ore.