la galleria del tempo dei vigili del fuoco di napoli

È stata inaugurata la Galleria Storica dei Vigili del Fuoco di Napoli, che raccoglie più di 200 anni di testimonianze. La galleria espone fotografie, attrezzature e documenti che raccontano le attività e le evoluzioni del corpo nel tempo. L’esposizione si trova presso la sede del comando locale e rimarrà aperta al pubblico. La collezione rappresenta un patrimonio di memorie legate alla storia del servizio di pronto intervento.

“La storia è la memoria di un popolo, e la memoria è la chiave per comprendere il presente.” Le parole di Giambattista Vico sintetizzano perfettamente ciò che si prova entrando nella Galleria Storica dei Vigili del Fuoco di Napoli, un luogo che custodisce oltre due secoli di storia, innovazione e coraggio. Inaugurata il 5 luglio 2017, questa straordinaria realtà rappresenta un viaggio nella memoria dei Pompieri napoletani, attraverso reperti unici, documenti storici e testimonianze che raccontano l’evoluzione del soccorso antincendio nella capitale del Regno delle Due Sicilie. ACHILLE MOLLO COMANDANTE FRANCESCO DEL GIUDICE COMANDANTE FRANCESCO SEMMOLA COMANDANTE La mia visita alla Galleria Storica dei Vigili del Fuoco di Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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