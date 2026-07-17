La droga mi rubava la vita pedalando l’ho ritrovata | dopo 20 anni di dipendenza Antoine rinasce viaggiando in bici
Dopo vent'anni di dipendenza da crack e cocaina, un uomo ha deciso di cambiare vita iniziando a pedalare. In nove mesi ha attraversato più di cinque paesi e percorso migliaia di chilometri, usando il viaggio in bicicletta come metodo di recupero.
Dopo vent'anni di dipendenza da crack e cocaina, Antoine decide di riprendere in mano la sua vita, partendo da una bicicletta. In 9 mesi attraversa oltre cinque Paesi e migliaia di chilometri, trasformando il viaggio nel suo strumento di rinascita. A Fanpage.it Antoine ha raccontato del suo percorso, fatto di incontri, imprevisti e coraggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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