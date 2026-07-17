la deterrenza alla guerra facciamola pagare ai ricchi

Un articolo propone di far pagare ai ricchi i costi della deterrenza alla guerra. L’autore cita l’articolo 11 della Costituzione italiana, che ripudia la guerra come strumento di offesa, e suggerisce che le risorse per mantenere la pace dovrebbero provenire principalmente da chi ha maggiori patrimoni. La proposta si basa sull’idea di redistribuire le spese di sicurezza, coinvolgendo i soggetti più facoltosi per sostenere le politiche di prevenzione e difesa.

di Carlo Sorgi* Partiamo dalla Costituzione e dall’art. 11, leggiamolo tutto: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Spendere soldi per armarci come singolo Stato in un contesto di grande difficoltà sociali è assolutamente miope. Però rischia di risultare utopistico, anche alla luce della scelta pacifista della Costituzione, essere contrari ad una difesa comune europea, in chiave di mera deterrenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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