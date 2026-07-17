La destra fuorilegge e l' invenzione della grazia come quarto grado di giudizio

Un governo sta applicando una legge inesistente, violando lo Stato di diritto. Non si tratta di una disputa sulla legittima difesa, ma di una decisione che coinvolge l’uso di un quarto grado di giudizio, chiamato “grazia”. La destra fuorilegge e questa invenzione di un nuovo livello di giurisdizione sono al centro di questa situazione, che evidenzia una serie di azioni che sembrano ignorare le norme costituzionali.

Quella su Roggero non è una disputa sulla legittima difesa, è un governo che applica una legge che non c'è e una consapevole violazione dello Stato di diritto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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