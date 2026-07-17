Le associazioni della Consulta del Verde di Bologna hanno espresso forte contrarietà alla decisione dell’amministrazione di posizionare 110 alberi in vaso nelle piazze del centro durante l’estate. Le associazioni accusano questa iniziativa di essere una forma di greenwashing, sostenendo che gli alberi in vaso possono essere pericolosi e non rappresentano una vera soluzione contro le isole di calore urbane.

«Le associazioni aderenti alla Consulta del Verde del Comune di Bologna esprimono la propria profonda contrarietà alla decisione dell’amministrazione di collocare 110 alberi in vaso nelle piazze del centro storico durante il periodo estivo presentando tale iniziativa come misura di contrasto alle isole di calore urbane». In un documento di due pagine inviato ieri ai consiglieri comunali, 23 delle 31 associazioni che compongono la Consulta bocciano senza mezzi termini le politiche sul verde di Palazzo d’Accursio, partendo dai tanto discussi «alberelli» in vaso: mantenerli in vita, scrive la Consulta, «richiede irrigazioni continue e costose, mentre il successivo trapianto a terra di piante già cresciute comporta elevati rischi di mortalità a causa dello stress» delle radici. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - La Consulta del verde di Bologna contro gli alberelli in vaso: «Sono greenwashing. E possono diventare pure pericolosi»

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