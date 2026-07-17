La classifica dei guadagni ai Mondiali 2026 chi ha incassato più soldi tra le 48 nazionali

La FIFA ha distribuito premi in denaro alle 48 nazionali partecipanti ai Mondiali 2026, dalla vincitrice alle squadre eliminate nella fase a gironi. La ripartizione totale e le cifre specifiche per ogni squadra sono state convertite in euro. La classifica dei guadagni mostra quali nazioni hanno incassato di più, con le somme variabili in base alla posizione finale e alla fase raggiunta. Nessuna cifra o dettaglio sui premi è stato ancora reso pubblico.

Dalla vincitrice del torneo alle nazionali eliminate nella fase a gironi, ecco quanto ha distribuito la FIFA ai 48 partecipanti dei Mondiali 2026. Tutti i premi, convertiti in euro, squadra per squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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