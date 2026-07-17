La città si sgretola Avs attacca la giunta
Alleanza Verdi e Sinistra - Altotevere critica la gestione della città da parte della Giunta, accusandola di trascurare l’ordinaria amministrazione mentre si concentra su grandi progetti. La denuncia, supportata da fotografie, evidenzia un peggioramento delle condizioni urbane e una perdita di attenzione ai servizi di base. La formazione politica sottolinea che la città si sta sgretolando a causa di questa distrazione.
"Una città che si sgretola: la Giunta non sa gestire l’ordinaria amministrazione". Lo sostiene, documentazione fotografica alla mano, Alleanza Verdi e Sinistra - Altotevere che attacca duramente l’amministrazione comunale, la quale, impegnata in grandi progetti perde di vista l’ordinario. "Basta fare due passi – sostiene Avs – per rendersi conto dello stato in cui versa Umbertide. Marciapiedi impraticabili, lastre di cemento spaccate e sollevate, asfalto crepato da fessurazioni, buche aperte da mesi transennate da tempo, piste ciclabili assenti o posizionate in modo incomprensibile". Ma non solo: per Avs non si tratta di periferia della città "ma di strade centrali, di passaggio quotidiano, di attraversamenti pedonali, di marciapiedi impraticabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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