La città si sgretola Avs attacca la giunta

Notizia in breve

Alleanza Verdi e Sinistra - Altotevere critica la gestione della città da parte della Giunta, accusandola di trascurare l’ordinaria amministrazione mentre si concentra su grandi progetti. La denuncia, supportata da fotografie, evidenzia un peggioramento delle condizioni urbane e una perdita di attenzione ai servizi di base. La formazione politica sottolinea che la città si sta sgretolando a causa di questa distrazione.