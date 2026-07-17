Una chiromante ha tentato di rubare un anello a un cliente mentre gli leggeva la mano. L’episodio si è verificato in un luogo pubblico, dove la donna ha avvicinato una persona per eseguire la lettura. La vittima ha notato il gesto e ha reagito, impedendo il furto. La polizia è intervenuta e ha fermato la donna, che è stata portata in questura. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari per verificare eventuali ferite.

La chiromanzia, come altre forme di occultismo, è sempre stata di uso comune della società, tanto che anche Caravaggio - nel suo La Buona Ventura - ritrae una chiromante intenta a rubare l’anello allo sfortunato avventore. Perché era facile incontrare una zingara che, in cambio di un modesto compenso, rivelasse un futuro spesso tanto improbabile quanto fantasioso. Facendoci credere che il destino fosse nelle - anzi sulle - nostre mani. Ma, al di là dei luoghi comuni e di tutte quelle informazioni che molti già conoscono, quali segreti nasconde quest’arte? Lo abbiamo chiesto a Marina Moretti, studiosa di lettura della mano e compagna dello scomparso Cesare Cuccurin, uno dei massimi studiosi di questa disciplina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La chiromanzia e i suoi segreti: le curiosità sulla lettura della mano svelate da un'esperta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Montmartre arriva su Canale 5: trama, cast e curiosità sulla serie tv che racconta amori, scandali e segreti nella Parigi di fine ‘800Una nuova serie tv ambientata nella Parigi di fine Ottocento sta per arrivare sui canali italiani.

Nicki Minaj “regala” una foto AI a Trump per i suoi 80 anni: social in tilt e curiosità per le altre due figure presentiIl web è stato scosso da una foto generata dall'intelligenza artificiale che ritrae un ex presidente degli Stati Uniti in occasione del suo 80esimo...

Argomenti più discussi: Fisco, la Guardia di Finanza di Avellino scopre cartomante in nero e con reddito di cittadinanza; Cartomante abusiva con reddito di cittadinanza, la maga aveva un giro d'affari di oltre 130mila euro; Si diceva maga, ma i bonifici hanno svelato oltre 4 mila consulenze; Avellino, scoperta maga evasore: 130mila euro non dichiarati e reddito di cittadinanza indebito.

Antichissima tradizione (non solo gitana) quella della lettura della mano è un'arte dell’interpretazione della persona, che sfrutta monti, linee e forme. Ecco come andare oltre le solite suddivisioni e capire qualcosa di più x.com

Dopo aver letto molti post positivi sulla chiromanzia e la lettura delle mani, ho iniziato a chiedermi: potrebbe essere che ciò che le persone erano state detto si sta realmente manifestando, piuttosto che essere una predizione genuina? reddit