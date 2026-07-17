La Campania dello Sport celebra Un secolo azzurro

Da gbt-magazine.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un volume speciale pubblicato a luglio 2026 ripercorre i cento anni di storia del Napoli, una squadra di calcio fondata nel 1926. Il libro raccoglie fotografie, partite memorabili e momenti significativi della squadra nel corso di un secolo. La pubblicazione è dedicata a celebrare l’eredità sportiva e l’identità cittadina legate alla squadra, che rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale.

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Il volume speciale dedicato ai cento anni di storia del Napoli tra memoria, identità e passione sportiva.. La Campania dello Sport dedica il numero speciale di luglio 2026 a un anniversario che appartiene alla storia sportiva e identitaria della città: i cento anni del Napoli. Il magazine diretto da Floriana Frega presenta “Un secolo azzurro” martedì 21 luglio alle ore 18.00 nella cornice di Villa Alfonso a Pozzuoli, trasformando la celebrazione in un momento di memoria collettiva che unisce giornalisti, protagonisti del mondo sportivo e figure simbolo della storia azzurra. Un evento che riunisce voci autorevoli. La serata si apre con gli interventi istituzionali di Gianfranco Coppola, Presidente Nazionale USSI, e Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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