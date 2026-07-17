Da via Candiani 104, Bovisa, Milano operaia, dov’era nato e cresciuto, a botte di colpi di tosse per gli scarichi delle fabbriche e paltò voltati e rivoltati ad ogni cambio di stagione, fino allo scudetto con l’Hellas Verona, anno di grazia 1985 - la più bella favola del calcio italiano, ma lui non l’avrebbe mai chiamata favola - una vita a schiena dritta, all’insegna della sobrietà e della dignità, per entrare - e oggi che se n’è andato a novantuno anni glielo riconoscono tutti - nella leggenda del calcio italiano. Osvaldo Bagnoli, classe 1935, aveva cominciato a lavorare da ragazzino: operaio in una ditta di cinture, poi ragazzo di bottega in un tappetificio, quindi addetto ai lavabo in una ditta di ceramiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La Bovisa, Verona, l'Inter e poi il silenzio... "Non è più il mio calcio". Bagnoli, storia dell'allenatore operaio

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Addio a Osvaldo Bagnoli: l’ex allenatore dell’Inter e del miracoloso Scudetto con il Verona aveva 91 anniOsvaldo Bagnoli, ex allenatore che nel 1985 guidò il Verona alla vittoria dello scudetto, è morto a Verona all’età di 91 anni.

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