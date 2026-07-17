Dodici dei tredici sospettati coinvolti nell'inchiesta “Settimo comandamento” hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri nell’ambito dell’indagine sui furti commessi davanti al giudice. Il processo si svolgerà con questa procedura, che permette di ottenere uno sconto di pena rispetto al giudizio ordinario. Un sospettato ha invece scelto di essere giudicato con il rito ordinario.

Hanno chiesto di essere giudicatio con il rito abbreviato dodici di tredici componenti della banda arrestati dai carabinieri nell’ambito dell’inchiesta “Settimo comandamento“. Il giudice Marinella Acerbi ha calendarizzato le udienze che si aprono il 17 settembre qundi 24 settembre con la sentenza attesa il 1 ottobre. I militari del comando provinciale hanno smantellato un’organizzazione specializzato in furti in abitazione. Le indagini dei militari coordinate dal sostituto procuratore Giacomo Gustavino avrebbero accertato oltre una cinquantina di colpi in appartamenti e villette tra Spezia, Sarzana, Val di Vara e Lunigiana ma anche Berceto, Pistoia e San Casciano Val di Pesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La banda dei furti davanti al giudice. Il processo con rito abbreviato

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Hotel Clerk Sentenced for Selling Guest Room Numbers to Burglars in 22 Heists

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