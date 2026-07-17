L’attaccante dell’Eintracht ha dichiarato di essere molto a suo agio con l’interesse del Milan e di sentirsi connesso alla squadra. Con il raduno di lunedì a Milanello, la squadra ha ufficialmente iniziato la nuova stagione, segnando l’inizio della gestione di Ruben Amorim come allenatore.

Il nuovo corso del Milan è iniziato. Con il raduno di lunedì a Milanello, i rossoneri hanno dato il via alla nuova stagione, data che segna uno spartiacque fondamentale: l'inizio della nuova era sotto la gestione di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, voluto da Cardinale, ha ereditato una panchina davvero bollente. L'obiettivo? rilanciare la squadra. Ma arrivano, come una tempesta, le parole di un uomo il cui futuro poteva tingersi di rossonero: quelle di Markus Krosche. Milan, il no di Krosche. Nelle scorse settimane, prima che il Milan ufficializzasse Amorim, la dirigenza aveva valutato il profilo di Markus Krosche, uomo dell'Eintracht Francoforte da inserire all'interno della propria dirigenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Krosche sull'interesse del Milan: "Sono con l'Eintracht e mi sento molto a mio agio"

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