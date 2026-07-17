Dopo una prima sessione di prove libere anomala a Spa, la Mercedes è tornata a far vedere le sue reali prestazioni, almeno nel caso del leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che nelle libere 2 ha fatto segnare il miglior tempo in 1'45"944. Seguono Norris, Verstappen e Hamilton. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Video.gazzetta.it - Kimi Antonelli vola! F1, GP Belgio: highlights prove libere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cosa ci hanno detto le prove libere del GP Austria di F1: Kimi Antonelli domina, Ferrari dispersaDurante le prove libere del GP Austria di Formula 1, Kimi Antonelli si è imposto come il pilota più veloce, ottenendo il miglior tempo sia nelle FP1...

F1, Kimi Antonelli domina le libere in Belgio. Hamilton c’è, Leclerc faticaIn Belgio, durante le sessioni di libere di Formula 1, Kimi Antonelli ha registrato i tempi più veloci, confermando il suo vantaggio sul tracciato di...

Temi più discussi: Da Silverstone a Wimbledon: Kimi da Sinner, l’amicizia che unisce Formula 1 e tennis; Antonelli o Russell? È l'ora della scelta Mercedes: Spa sarà cruciale e Kimi è in vantaggio; F1. La Ferrari è più vicina di quanto sembra: Kimi Antonelli non ha dubbi sulla forza della Rossa. E sull'affidabilità Mercedes dice...; F1 | Antonelli dipinge un capolavoro e vola in pole a Monaco davanti a Max. Ferrari in seconda fila.

#f1granpremio #antonelli Pochi minuti fa si è conclusa la seconda e ultima sessione di prove libere giornaliera sul circuito di Spa-Francorchamps. Kimi Antonelli, dopo alcune difficoltà riscontrate in mattinata è tornato davanti a tutti seguito da… x.com

Guarda la differenza di velocità sulla Hangar Straight dove Kimi Antonelli ha sorpassato Lewis Hamilton. reddit

F1 GP Belgio | Analisi prove libere: Antonelli vola, Ferrari paga troppo di motore nel giro secco?Sono appena terminate le prove libere del Gran Premio del Belgio. Kimi Antonelli, dopo una prima sessione in cui aveva mostrato qualche difficoltà di adattamento, è riuscito a scavare un solco importa ... f1grandprix.motorionline.com

Antonelli vola nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, tempo impressionante per Kimi, più in difficoltà le Ferrari. Fp2 dimezzate dal botto di ...Antonelli vola nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, tempo impressionante per Kimi, più in difficoltà le Ferrari. Fp2 dimezzate dal botto di Gasly a muro con bandiera ross ... sport.virgilio.it