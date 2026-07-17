Kimi Antonelli si diverte a palleggiare con una racchetta da tennis e si rivolge direttamente a Roger Federer con un messaggio diventato subito virale: "Ho bisogno del tuo aiuto. Sarò un ottimo studente". Il siparietto arriva pochi giorni dopo il loro incontro a Wimbledon. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Kimi Antonelli chiama Federer sui social: "Ho bisogno del tuo aiuto"

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Kimi Antonelli goes undercover at Signify

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Ho incontrato Kimi la settimana scorsa prima di Silverstone! reddit