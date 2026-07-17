Durante il Gran Premio del Belgio, alcuni piloti hanno sostituito le componenti della power unit, tra cui Kimi Antonelli. Questa operazione permette di ottenere motori nuovi, ma comporta anche penalità in griglia di partenza. Oltre a Norris e Hadjar, altri piloti hanno effettuato la sostituzione nel weekend di Spa-Francorchamps, una pista con lunghi rettilinei. La scelta di cambiare motore mira a migliorare le prestazioni in vista delle ultime gare della stagione.

Oltre ai già penalizzati Lando Norris (10 posizioni) e Isack Hadjar (partenza in fondo alla griglia o dalla pit-lane), anche altri piloti montano nuove componenti della power unit nel weekend di Spa-Francorchamps per sbloccare dei cavalli aggiuntivi su una pista caratterizzata da lunghi rettilinei in cui è abbastanza facile sorpassare in gara. Tra questi c’è anche Kimi Antonelli, leader del Mondiale di F1 dopo nove tappe. Il giovane pilota bolognese della Mercedes potrà usufruire di un motore quasi nuovo di zecca avendo cambiato soprattutto l’ICE (motore endotermico) e l’MGU-K, senza andare però in penalità. Quelle introdotte in Belgio questo fine settimana saranno le ultime unità consentite da regolamento per l’intera stagione sulla macchina n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli cambia motore per il GP del Belgio: ultime componenti della stagione prima di andare in penalità

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