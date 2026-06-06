William ha deciso di non partecipare al matrimonio di suo cugino Peter Phillips e Harriet Sperling, previsto per oggi, 6 giugno. La duchessa di Cambridge sarà presente all’evento, mentre il marito ha dato forfait senza specificare i motivi della sua assenza. L’evento si svolge in una location privata e vede tra gli invitati anche altri membri della famiglia reale. La coppia reale ha mantenuto il riserbo sulla decisione di William.

Kate Middleton e William sono tra gli invitati al matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling che si celebra oggi 6 giugno. La coppia è stata molto felice di partecipare, anche perché il Principe del Galles doveva farsi perdonare una grave mancanza nei confronti del cugino. Kate Middleton, perché William saltò il matrimonio di suo cugino. Kate Middleton, come sempre elegantissima, e William quindi partecipano sia alla funzione religiosa che si tiene presso la chiesa di All Saints a Kemble, un villaggio situato nel Gloucestershire, sia al party nuziale allestito nella dimora della Principessa Anna, madre dello sposo, a Gatcombe Park. Sia per Peter Phillips, cugino di William e nipote di Re Carlo, sia per Harriet Sperling si tratta di seconde nozze. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, perché William ha dato forfait al matrimonio di suo cugino Peter Phillips

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kate Middleton al matrimonio di Peter Phillips: il look da favolaKate Middleton e William sono stati visti al matrimonio di Peter Phillips e Hariet Sperling.

Nuovo royal wedding in arrivo: Peter Phillips e Harriet Sperling annunciano la data del loro matrimonio, con il principe William e Kate Middleton fra gli invitatiPeter Phillips e Harriet Sperling hanno annunciato che il loro matrimonio si terrà il 6 giugno 2026 nella chiesa di All Saints a Kemble.

Temi più discussi: Kate Middleton, lo sport che divide la Famiglia Reale: sfida tra genitori e figli; William e Kate, l'agenda di giugno 2026: dal matrimonio reale a Wimbledon, un mese da protagonisti; Kate Middleton, ecco quando chiuse con Harry: il retroscena svelato e quella frase che lei non gli perdonò; Kate Middleton con questo abito a pois ci mette in grossissima difficoltà.

Il Principe William ha sempre mostrato il suo amore per l’Aston Villa, ma in casa Windsor non tutti sembrano condividere la stessa passione calcistica. E dietro una scelta inaspettata ci sarebbe anche Kate Middleton | Da Rumors.it rumors.it/2026/06/02/pri… x.com

Kate Middleton e William, svelati i piani per i Mondiali 2026La presenza di Kate Middleton e il principe William ai Mondiali di calcio 2026 resta avvolta nell'incertezza. Da mesi si rincorrono indiscrezioni sulla possibilità di vedere la coppia reale negli Stat ... msn.com

Crowd gathered for Kate in Reggio Emilia, Italy reddit

Principe William tradito in casa? Charlotte tifa un’altra squadra e c’entra Kate MiddletonWilliam festeggia l’Aston Villa ma rivela che Charlotte tifa Chelsea: una passione che potrebbe arrivare direttamente da Kate Middleton. rumors.it