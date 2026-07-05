Juventus Women mercato | Harviken verso l’Aston Villa Le ultime su D’Auria e Cascarino
Harviken è in partenza dalla Juventus Women e si trasferirà all’Aston Villa. Nel frattempo, il club sta lavorando anche su altri giocatori, tra cui D’Auria e Cascarino. Il mercato in uscita continua a registrare diversi movimenti nel settore difensivo, con alcune giocatrici pronte a lasciare la squadra. La squadra sta affrontando un periodo di cambiamenti con diversi spostamenti di giocatrici in uscita.
di Mauro Munno tra chi resta e chi esce. Il mercato in uscita della Juventus Women continua a far registrare movimenti frenetici e avvicendamenti nel reparto arretrato. Anche Mathilde Harviken, solido difensore classe 2001, è ormai in procinto di salutare definitivamente l’ambiente bianconero. La giocatrice è pronta a tentare una nuova avventura professionale nella prestigiosa Women’s Super League inglese: si trasferirà infatti ufficialmente all’ Aston Villa. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata A Birmingham la giocatrice ritroverà una vecchia conoscenza del mondo juventino, ovvero l’ex compagna di squadra Amalie Vangsgaard, anch’essa ceduta di recente in questa sessione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Segui gli aggiornamenti su Juventus.
Notizie e thread social correlati
Juventus Women mercato: D’Auria verso la cessione all’Inter, non c’è accordo col West Ham per CascarinoFederica D’Auria, difensore classe 2003, è vicina a lasciare la Juventus Women e potrebbe trasferirsi all’Inter.
Leggi anche: Juventus Women, Vangsgaard all’addio: è vicina all’Aston Villa
Si parla di: Juve Women, ecco il nuovo allenatore Guerrero: lascia il Mondiale e gli Usa per volare a Torino.
Juventus Women, mercato pronto ad esplodere: il club tratta profili internazionali per centrocampo e attaccoJuventus Women, mercato pronto ad esplodere: il club tratta profili internazionali per il centrocampo e l’attacco di Guerrero Il nuovo corso delle Juventus Women prende ufficialmente forma nel segno d ... msn.com
Juventus Women, al via il raduno: il programma e le convocate dal nuovo allenatore GuerreroIl nuovo allenatore bianconero ha convocato 26 calciatrici. Si inizia lunedì 6 luglio con le visite mediche prima di iniziare a fare sul serio ... tuttosport.com