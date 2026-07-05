Juventus Women mercato | Harviken verso l’Aston Villa Le ultime su D’Auria e Cascarino

Da juventusnews24.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Harviken è in partenza dalla Juventus Women e si trasferirà all’Aston Villa. Nel frattempo, il club sta lavorando anche su altri giocatori, tra cui D’Auria e Cascarino. Il mercato in uscita continua a registrare diversi movimenti nel settore difensivo, con alcune giocatrici pronte a lasciare la squadra. La squadra sta affrontando un periodo di cambiamenti con diversi spostamenti di giocatrici in uscita.

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di Mauro Munno tra chi resta e chi esce. Il mercato in uscita della  Juventus Women  continua a far registrare movimenti frenetici e avvicendamenti nel reparto arretrato. Anche  Mathilde Harviken, solido difensore classe 2001, è ormai in procinto di salutare definitivamente l’ambiente bianconero. La giocatrice è pronta a tentare una nuova avventura professionale nella prestigiosa  Women’s Super League  inglese: si trasferirà infatti ufficialmente all’ Aston Villa. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata A Birmingham la giocatrice ritroverà una vecchia conoscenza del mondo juventino, ovvero l’ex compagna di squadra  Amalie Vangsgaard, anch’essa ceduta di recente in questa sessione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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