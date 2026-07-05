Juventus Women mercato | Harviken verso l’Aston Villa Le ultime su D’Auria e Cascarino

Notizia in breve

Harviken è in partenza dalla Juventus Women e si trasferirà all’Aston Villa. Nel frattempo, il club sta lavorando anche su altri giocatori, tra cui D’Auria e Cascarino. Il mercato in uscita continua a registrare diversi movimenti nel settore difensivo, con alcune giocatrici pronte a lasciare la squadra. La squadra sta affrontando un periodo di cambiamenti con diversi spostamenti di giocatrici in uscita.