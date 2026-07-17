Juventus Next Gen | chi sono i giovani talenti a cui Spalletti può concedere un’occasione col Basilea

Tre calciatori della Juventus sono stati annunciati come in uscita. La decisione sul portiere titolare sarà presa dopo il Mondiale, con il portiere dell’Aston Villa che potrebbe entrare in pressione. Intanto, un giovane portiere si è presentato a Parma, affermando di sentirsi pronto e di non preoccuparsi delle cifre investite su di lui. La squadra valuta anche i giovani talenti della formazione Next Gen, pronti a un’opportunità in vista della partita contro il Basilea.

Calciomercato Juve: tre calciatori dichiaratamente in uscita! L’annuncio di Moretto Rebus portiere in casa Juventus, si deciderà dopo il Mondiale: il Dibu Martinez pronto a mettere pressione all’Aston Villa Daffara si presenta a Parma: «I soldi spesi per me? Non guardo le cifre, mi sento pronto. Buffon il mio idolo» Licina, dalla finale persa all’Europeo con la Germania Under 19 al ritorno alla Continassa: così il gioiellino della Juve proverà a convincere Spalletti Juventus Women, ufficiali le cessioni a titolo definitivo di Cascarino e Harviken: ecco il comunicato del club bianconero Juve Primavera, Contarini all’addio: è ufficiale. Sarà... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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