Sono stati presentati i giovani calciatori della Juventus che hanno iniziato la stagione con il nuovo allenatore Luciano Spalletti. Tra di loro, sono attesi anche Licina ed Elimoghale. I giocatori si sono allenati nel centro sportivo della Continassa, segnando l’inizio di una fase diversa per la squadra. La formazione giovanile si sta integrando con il nuovo corso tecnico, con alcuni nomi che si preparano a debuttare in prima squadra.

di Mauro Munno alla Continassa. Attesi anche Licina ed Elimoghale. l nuovo corso della Juventus guidata da Luciano Spalletti inizia a prendere forma sul campo d’allenamento della Continassa, assumendo però una fisionomia insolita e proiettata al futuro. Complici le prolungate assenze dei titolari reduci dalle fatiche del Mondiale e la presenza di un nutrito gruppo di esuberi destinati a lasciare definitivamente Torino, il tecnico toscano ha scelto di sfruttare queste primissime sedute di raduno per l’avvio della stagione. Si tratta di un chiaro segnale a tutto l’ambiente: le porte della prima squadra restano aperte per chi dimostra il giusto valore in ogni allenamento quotidiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Chi sono i giovani della Juventus che hanno iniziato la stagione con Spalletti

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