Juventus doppio sgarbo alla Roma | offerta anche per il Big del centrocampo

La Juventus ha fatto un’offerta anche per un centrocampista della Roma, dopo aver già acquisito Zeki Celik. La società ha presentato una proposta per il giocatore, senza dettagli sui termini economici. La trattativa si inserisce in un contesto di interesse da parte della Juventus per diversi calciatori della squadra capitolina. La Roma non ha ancora commentato pubblicamente sulle offerte ricevute.

Dopo aver chiuso l’operazione che ha portato Zeki Celik in bianconero, la Juventus guarda ancora in casa Roma. Il direttore dell’area tecnica Frederic Massara, arrivato da poche settimane a Torino dopo l’esperienza in giallorosso, avrebbe infatti avviato i contatti per Lorenzo Pellegrini, rimasto svincolato dal 30 giugno e ancora senza un nuovo accordo con il club capitolino. La situazione contrattuale del centrocampista non è ancora stata definita e proprio in questa fase di stallo starebbe cercando di inserirsi la società bianconera. La trattativa con la Roma resta in stand-by. Nonostante la scadenza del contratto, Pellegrini continua a dialogare con la Roma per cercare un’intesa che gli permetta di proseguire la sua carriera nella squadra di cui è stato capitano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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