Il futuro di Dusan Vlahovic resta incerto dopo aver lasciato la Juventus a parametro zero. Attualmente, il centravanti serbo non ha ancora trovato una nuova squadra per la prossima stagione. Secondo alcune fonti, ci sarebbero tre fattori che potrebbero favorire un ritorno alla Juventus. Tra questi, si menziona anche la possibile influenza di un altro attaccante, senza specificare il nome. La situazione rimane in evoluzione e senza conferme ufficiali.

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere. Dopo aver lasciato la Juventus a parametro zero, il centravanti serbo non ha ancora trovato una nuova sistemazione in vista della nuova stagione. Se da una parte Luciano Spalletti ha aperto le porte a un suo possibile ritorno, dall'altra le richieste economiche fatte in sede di rinnovo dall'attaccante non conciliavano con le possibilità della Juventus. Fin qui, le poche proposte arrivate non hanno soddisfatto Vlahovic, che al momento vede il suo futuro legato, soprattutto, a tre fattori fondamentali., Tra le prime squadre a mostrare interesse per l'ex numero 9 della Juventus c'è stato - soprattutto - il Besiktas di Vincenzo Italiano, che riabbraccerebbe volentieri Vlahovic dopo la splendida parentesi passata insieme alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, nuovo assist di Spalletti a Vlahovic: i tre fattori che riavvicinano Dusan alla Juve. C'è di mezzo anche... Icardi

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Juventus - Spalletti: nuovo tridente, Vlahovic ora non serve

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