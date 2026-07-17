Juliette Binoche ha rivelato di aver subito un tentativo di strangolamento da giovane, esperienza che ha ispirato il suo film documentario “In-I In Motion”. Nel suo debutto alla regia, l’attrice ha ricreato un momento in cui il suo corpo sembra sospeso contro uno sfondo rosso sangue, con le mani che lottano contro una presa invisibile. La scena rappresenta simbolicamente quell’episodio e il conflitto interiore legato a quell’esperienza.

C’è un istante, nel debutto alla regia di Juliette Binoche, in cui il corpo dell’attrice resta sospeso contro uno sfondo rosso sangue e le sue mani sembrano lottare contro una presa invisibile. Quel gesto non è invenzione scenica. Nasce da un ricordo reale. Da un’aggressione subita da giovanissima, in cui qualcuno ha provato a strangolarla. Binoche ha scelto di non lasciarlo sepolto. L’ha riportato in scena. Decenni dopo, infatti, ne ha fatto il cuore pulsante di In-I In Motion. Il documentario che segna il suo primo film da regista e che è stato presentato in concorso all’ultimo Festival di Torino. Ora, pellicola e Binoche stanno girando il mondo tra festival e presentazioni prestigiose, come quella al MoMA di New York. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Juliette Binoche racconta il tentativo di strangolamento subito da giovane e come è diventato il cuore del suo film documentario “In-I In Motion”

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