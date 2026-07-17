Julián Alvarez dovrà mettersi, probabilmente, l'anima in pace: l'Atletico Madrid ha affermato che non accetterà nessuna cifra, per quanto elevata, per lui. Le parole di Miguel Ángel Gil Marín, presidente dei Colchoneros, sono esplicite: "La nostra risposta è sempre la stessa: non accetteremo offerte da 100, da 150, da 200 milioni. Non accetteremo nessuna cifra, è un no infinito. Lo abbiamo detto al Barcellona, agli agenti del giocatore, al giocatore stesso. Siamo il miglior posto al mondo per lui e vogliamo che sia il nostro attaccante titolare". Le parole di Laporta avevano lasciato presagire la speranza del Barcellona di riuscire ad acquistare il giocatore, ma queste affermazioni dei biancorossi sembrano una pietra tombale sulla trattativa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Julián Alvarez, l'Atletico Madrid chiude la porta definitivamente: "No a qualunque cifra ci offrano"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Julian Alvarez Atletico Madrid Transfer News Arsenal Argentina

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Atletico Madrid, sospiro di sollievo per Julian Alvarez: escluse lesioni, ci sarà in Champions League contro l’Arsenal

Leggi anche: Julian Alvarez rompe con l'Atletico Madrid: "Voglio andare via"

Si parla di: L'ad Carnevali conferma l'interesse della Juventus per Martinez, Sorloth e Kolo Muani.

Atlético de Madrid: No aceptamos 100 millones por Julián Álvarez ni aceptaremos ni 150 ni 200Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético: No aceptamos 100 millones por Julián Álvarez ni aceptaremos ni 150 ni 200. efe.com

Atletico Madrid, Julian Alvarez rifiuta l'Arsenal: nella sua testa c'è solo il BarcellonaJulian Alvarez sarà un uomo mercato quest'estate, dopo aver detto di voler lasciare l'Atletico Madrid. Ma solo per il Barcellona. L'Arsenal dovrà con ogni probabilità cambiare obiettivo per rinforzare ... tuttomercatoweb.com