Jesolo scende in campo con la nona edizione del torneo StepBack
Jesolo ospiterà la sesta edizione del torneo Master StepBack, parte del circuito Estathé 3x3 Italia Streetbasket. L’evento si svolge nel contesto della nona edizione del torneo StepBack, che si avvicina alle Finals di Riccione. La manifestazione si svolge nel fine settimana e coinvolge squadre di basket in un torneo 3 contro 3. La competizione si inserisce nel calendario della stagione di streetbasket nazionale.
Mentre ci si avvicina sempre di più alle Finals di Riccione, l'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit continua anche in questo weekend. Protagonista assoluta sarà Jesolo, che ospiterà il torneo Master StepBack, arrivato ormai alla sua sesta edizione. Per la prima voltà, però, non si terrà a Marano Vicentino, ma si sposterà in Piazza Mazzini nella famosa località veneta. Dai quarti di finale in poi, potrete seguire le sfide dello StepBack in diretta streaming sul canale Youtube di Italbasket., Sarà presente anche Estathé, che con sfide e gadget allieterà il pubblico presente., Nel Circuito Elite da non dimenticare il 3x3 Elite Sardinia (Cagliari, 16-19 luglio), Zito 3x3 (Montesilvano, 17-19 luglio), Tigu 3x3 (Lavagna, 17 luglio), Who's Got Next (Catania, 17-19 luglio) e Naples Ball Tribe 3x3 (Napoli, 18-19 luglio). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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