Una compagnia aerea ha avviato un corso di formazione per 280 futuri piloti, della durata di 21 mesi al costo di 135 mila euro ciascuno. La scuola di volo si svolge in sede e non richiede esperienza pregressa, ma sono necessari almeno 17 anni e una buona conoscenza dell’inglese. Al termine del percorso, i candidati che otterranno la licenza MPl saranno assunti in base alle esigenze dell’azienda.

L’età minima è 17 anni. Non è richiesta alcuna esperienza, serve una ottima conoscenza dell’inglese. La compagnia assumerà i candidati che avranno completato il programma e conseguito la licenza MPl (“nell’ambito del fabbisogno”). 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Ita apre la scuola volo. Formerà in casa 280 piloti: 21 mesi, costo 135 mila euro. Tutti i requisiti

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