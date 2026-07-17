Istituto ’Marie Curie’ di Savignano Esame di maturità in archivio con 148 diplomati tra i vari indirizzi

All’istituto Marie Curie di Savignano sono stati conclusi gli esami di maturità. In totale, 148 studenti hanno ottenuto il diploma, senza bocciature. Due di loro hanno raggiunto il massimo punteggio di 100 con lode nel Liceo Scientifico Scienze Applicate, mentre altri dieci hanno ottenuto il massimo voto. I risultati sono stati comunicati questa mattina, senza segnalare eventuali variazioni o criticità.

Nessun bocciato, due 100 con lode al Liceo Scientifico Scienze Applicate e dieci cento. Sono i bei risultati degli Esami di Stato per 148 studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone che raggruppa Liceo Scientifico (con indirizzo ordinario e di scienze applicate), Iti (meccanica e meccatronica) e Indirizzo professionale moda e calzature. I diplomati del Liceo Scientifico indirizzo ordinario: Alice Albanese 77, Ludovico Antolini 86, Martina Arcangeli 74, Melissa Bala 62, Mattia Baldovini 77, Sofia Bellavista 100, Mattia Benvenuti 92, Emma Bisaccioni 76, Mattia Borghini 67, Mattia Bugli 74, Martina... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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