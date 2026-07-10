Maturità al Versari-Macrelli Una valanga di diplomati con quattro ’centiste’
Sabato si sono conclusi gli esami di maturità all’Istituto professionale ‘Versari-Macrelli’, con 258 diplomati. Quattro studenti hanno ottenuto il massimo punteggio di 100 e lode. Tra loro, Paola Clericuzio, Eleonora Nicolini, Sara Onofri e Rebecca Rocchi. Nessun altro ha raggiunto questa valutazione. La maggior parte dei diplomati ha concluso con votazioni inferiori, mentre pochi hanno ottenuto il massimo punteggio.
Una valanga di diplomati (258) all’Istituto professionale ‘Versari-Macrelli’, che ha concluso sabato l’esame di maturità. I centisti si contano sulle dita di una mano: complimenti a Paola Clericuzio, Eleonora Nicolini, Sara Onofri e Rebecca Rocchi. Ecco tutti i risultati. 5° Acs. Asia Baldazzi 75, Lorenzo Berlati 70, Giulia Bozzuto 72, Luigi Carli 77, Alex Casanova 65, Ettore Colonna 67, Alex Fabbri 60, Riccardo Fabbri 95, Stella Fabbri 70, Sara Foschi 62, Chiara Giordano 60, Emily Giunchi 85, Lorenzo Grilli 75, Evelin Guadagnoli 75, Simone Latino 68, Vanessa Leoni 83, Sofia Livigni 80, Samuele Luongo 60, Leonardo Mambelli 63, Tommaso Mambelli 66, Giada Mazziotti 67, Paolo Manuele Medri 98, Alessandro Pagano 60, Nicole Righini 62, Emma Sabbi 90, Mattia Tenore 66. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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