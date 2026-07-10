Maturità al Versari-Macrelli Una valanga di diplomati con quattro ’centiste’

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Sabato si sono conclusi gli esami di maturità all’Istituto professionale ‘Versari-Macrelli’, con 258 diplomati. Quattro studenti hanno ottenuto il massimo punteggio di 100 e lode. Tra loro, Paola Clericuzio, Eleonora Nicolini, Sara Onofri e Rebecca Rocchi. Nessun altro ha raggiunto questa valutazione. La maggior parte dei diplomati ha concluso con votazioni inferiori, mentre pochi hanno ottenuto il massimo punteggio.