Isso semaforo verde al capannone della logistica da oltre 30mila metri quadrati

Isso. La Provincia di Bergamo ha dato il via libera a un nuovo insediamento logistico previsto in via Naviglio. Con una determina firmata nei giorni scorsi è stato infatti escluso il progetto dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via), consentendo così all’iter di proseguire. L’intervento, presentato dalla società Officine Mak Srl, riguarda il comparto 3 dell’ambito “Industria nel Verde” e prevede la realizzazione di un complesso destinato alla logistica con una superficie operativa di 30.191 metri quadrati. I fabbricati avranno un’altezza di circa 15 metri. Nel corso dell’istruttoria la Provincia ha esaminato le caratteristiche del progetto e il contesto in cui sorgerà il nuovo polo, già interessato dalla presenza di infrastrutture viarie e di altre attività logistiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nel Cilento sequestrati 30mila metri quadrati di bosco, due indagatiNel Cilento, un'area di circa tre ettari, equivalente a 30mila metri quadrati di bosco, è stata posta sotto sequestro.

Como, incendio al parco Spina Verde: in fiamme 700 metri quadrati di boscoQuesta mattina, circa 700 metri quadrati di bosco nel parco Spina Verde sono stati interessati da un incendio.