Isso semaforo verde al capannone della logistica da oltre 30mila metri quadrati
La Provincia di Bergamo ha approvato la costruzione di un capannone logistico di oltre 30.000 metri quadrati in via Naviglio. Con una determina firmata nelle ultime settimane, il progetto è stato escluso dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via), permettendo di proseguire con l’iter autorizzativo.
Isso. La Provincia di Bergamo ha dato il via libera a un nuovo insediamento logistico previsto in via Naviglio. Con una determina firmata nei giorni scorsi è stato infatti escluso il progetto dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via), consentendo così all’iter di proseguire. L’intervento, presentato dalla società Officine Mak Srl, riguarda il comparto 3 dell’ambito “Industria nel Verde” e prevede la realizzazione di un complesso destinato alla logistica con una superficie operativa di 30.191 metri quadrati. I fabbricati avranno un’altezza di circa 15 metri. Nel corso dell’istruttoria la Provincia ha esaminato le caratteristiche del progetto e il contesto in cui sorgerà il nuovo polo, già interessato dalla presenza di infrastrutture viarie e di altre attività logistiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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