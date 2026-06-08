Selvaggia Lucarelli nelle Filippine per l’Isola dei Famosi | Terremoto è lontano

Selvaggia Lucarelli si trova nelle Filippine per partecipare all'Isola dei Famosi. Durante il soggiorno, è stata segnalata la presenza di un terremoto e di un allarme tsunami nella regione.

(Adnkronos) – Selvaggia Lucarelli vola nelle Filippine per l'Isola dei Famosi e trova. terremoto e allarme tsunami. "Iniziamo serenamente", scrive la giornalista sul suo profilo Instagram documentando il viaggio che la porta a destinazione per il reality Mediaset. "Vado a condurre l’Isola nelle Filippine", scrive Lucarelli nella sua newsletter delineando le tappe e la complessa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Selvaggia Lucarelli e Alvin CONDURRANNO Lisola dei famosi

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