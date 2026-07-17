Iscrizioni al Mini Duathlon

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono aperte le iscrizioni al Mini Duathlon sui Lungarni, in programma domenica 20 settembre. La gara si rivolge a bambini dai 2 ai 10 anni ed è parte della Settimana Europea della Mobilità e della Settimana dello Sport. La manifestazione si svolge lungo i Lungarni e rappresenta la terza edizione dell’evento. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

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Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del Mini Duathlon sui Lungarni, la manifestazione sportiva dedicata ai bambini dai 2 ai 10 anni in programma domenica 20 settembre nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, in concomitanza con la Settimana dello Sport. La partecipazione è gratuita ed è riservata ai primi 400 iscritti. L’iniziativa è realizzata dal Comune di Pisa insieme a Pisamo e rientra tra le attività del progetto “Bici in Comune”, il bando promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e di Anci, grazie al quale il Comune di Pisa ha ottenuto un finanziamento di oltre 104mila euro per promuovere la mobilità ciclistica, gli stili di vita sani e il cicloturismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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