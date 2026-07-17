Iran Verso l’ennesima Forever War?

Il conflitto tra Iran e Stati Uniti si intensifica, con Washington che ha modificato le sue strategie militari. Le operazioni non colpiscono più obiettivi costieri, ma si concentrano su infrastrutture civili all’interno del territorio iraniano. Questa escalation avviene in un momento di tensione crescente tra le due parti, senza che siano stati resi noti dettagli sulle modalità o sui risultati delle azioni militari.

S’intensifica il conflitto iraniano, con gli Stati Uniti che hanno cambiato target: non più obiettivi costieri, ma infrastrutture civili all’interno del territorio. L’idea è quella di degradare l’Iran per convincerlo alla resa su Hormuz. E non riusciranno. L’unica conseguenza di tale strategia, al netto delle sofferenze inflitte al popolo iraniano (che dicevano di voler “liberare”.), è che Teheran ha dichiarato decaduto il Memorandum di Islamabad e ha ampliato il raggio e gli obiettivi del suo tiro a segno contro i target militari statunitensi. E minaccia di incendiare il Golfo se gli Usa ampliano ulteriormente raid e obiettivi. Invece di scorrere, il tempo in Medio oriente sembra tornare indietro avvicinandosi pericolosamente al 28 febbraio scorso, quando iniziò l’improvvida, sanguinaria, avventura israelo-americana contro l’Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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