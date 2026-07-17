Nelle ultime ore, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro infrastrutture in Iran, provocando almeno tre morti e dodici feriti. In risposta, le forze iraniane hanno colpito basi militari statunitensi. La situazione rimane tesa con azioni militari di entrambe le parti.

In Iran nuovi attacchi americani alle infrastrutture causano almeno 3 morti e 12 feriti. Teheran risponde colpendo basi militari americane. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran-Usa, continui attacchi

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