iran tv di stato mostra ponte distrutto da raid usa

La televisione di Stato iraniana ha trasmesso immagini di un ponte gravemente danneggiato da raid aerei statunitensi notturni. Il servizio ha mostrato le condizioni della struttura, evidenziando i danni causati dagli attacchi. La trasmissione ha anche identificato l’area colpita, senza fornire ulteriori dettagli sui danni o sui responsabili. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’origine dell’attacco o alle conseguenze immediate.

La tv di Stato dell’Iran ha mostrato un ponte gravemente danneggiato dai raid aerei Usa avvenuti durante la notte. Il servizio ha identificato il luogo come il villaggio di Latidan, vicino a Bandar Abbas, la principale città portuale del Paese situata nei pressi del Golfo Persico, e ha riferito che l’attacco ha anche provocato l’incendio di un’autocisterna che stava attraversando il ponte, causando la morte dell’autista. Sempre la tv di Stato iraniana ha affermato che altri 5 ponti nella provincia di Hormozgan sono stati danneggiati. Bandar Abbas è il capoluogo di Hormozgan. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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L'Iran mostra il ponte a Teheran distrutto dagli attacchi Usa-Israele

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