intesa e confindustria stanziano 60 miliardi per la zes al sud

Intesa e Confindustria hanno stanziato 60 miliardi di euro per la trasformazione della Zes al Sud in una piattaforma industriale in grado di attrarre investimenti nazionali e internazionali. La misura fa parte del piano denominato «Zes 2», che prevede nuove risorse per lo sviluppo dell’area. L’obiettivo è potenziare le infrastrutture e favorire la crescita economica nella regione.

Sessanta miliardi di nuove risorse per trasformare la Zes unica in una piattaforma industriale capace di attrarre investimenti italiani ed esteri. È il piano «Zes 2.0» presentato a Bari da Intesa Sanpaolo con Confindustria e il Dipartimento per il Sud. Non è uno stanziamento statale: è credito messo a disposizione dalla banca per investimenti, infrastrutture, adeguamento energetico, internazionalizzazione e crescita dimensionale. Ma la scala dell’operazione è imponente. I 60 miliardi si aggiungono agli oltre 12 già erogati da Intesa per progetti collegati alla Zes e ai 28 miliardi complessivamente concessi dal 2020 alle regioni meridionali.? Contenuto riservato agli abbonati. 🔗 Leggi su Laverita.info

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