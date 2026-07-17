Intervista a Thyna finalista di Nuova Scena 3 | Ho portato storie vere non hit usa e getta da 15 secondi

Thyna, nome d'arte di Martina Rastelli, è arrivata a pochi secondi dalla vittoria di Nuova Scena 3. Qui l'intervista alla giovane rapper milanese di "Putt***" e "Toxic". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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THYNA racconta la sua STORIA PERSONALE cantando EXTRA a NUOVA SCENA 3 | Netflix Italia

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