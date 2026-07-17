A Bologna si tiene un evento dedicato agli Interpol, band nota per il loro stile elegante e dark, caratterizzato da abiti raffinati e un’estetica minimalista. La loro musica è accompagnata da testi enigmatici che contribuiscono all’immagine complessiva.

Bologna, 17 lug. (Adnkronos) - Abiti eleganti, versi enigmatici e un'estetica minimale. Se non avete mai sentito parlare degli Interpol, è il momento di prestare attenzione. Perché poche band sono riuscite a lasciare un segno così profondo nel rock alternativo degli ultimi vent'anni, pur restando lontane dalle logiche dell'industria musicale. La formazione newyorkese approda al Sequoie Music Park di Bologna per l'unico concerto italiano da headliner del 2026. Una data che arriva a un giorno dall'appuntamento di Firenze come special guest dei My Chemical Romance e a poche settimane dall'uscita del nuovo album 'This Mirror Weighs a Ton', prevista per il 28 agosto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Interpol, a Bologna l'eleganza dark che rifiuta la nostalgia

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