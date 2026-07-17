Inter i dettagli sulla trattativa con Spence

Da sportmediaset.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter sta valutando l'acquisto di un difensore ex Genoa, considerato adatto a sostituire Dumfries. Orazio Accomando ha spiegato che le caratteristiche del giocatore potrebbero adattarsi alla rosa nerazzurra, ma il punto centrale rimangono le cifre dell'operazione. La trattativa con il calciatore è in corso, con attenzione ai costi e alle condizioni contrattuali. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sull'accordo definitivo.

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Orazio Accomando spiega perché l'ex Genoa potrebbe essere l'acquisto ideale per raccogliere l'eredità di Dumfries, ma il nodo sono le cifre. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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