Inter ecco chi è il nuovo prescelto a destra | un nome Mondiale

Il Como sta per ufficializzare l'acquisto di Trevoh Chalobah dal Chelsea. Dopo aver ingaggiato Nico Paz dal Real Madrid per 60 milioni di euro, il club si appresta a completare il trasferimento del difensore. Chalobah, che gioca come terzino destro, rappresenta un rinforzo importante per la rosa del team. La trattativa si avvicina alla conclusione e non sono stati resi noti dettagli economici definitivi.

Il Como non si ferma. Dopo aver acquistato Nico Paz dal Real Madrid per 60 milioni di euro, i lariani si preparano a chiudere per l’arrivo dal Chelsea di Trevoh Chalobah. Il difensore centrale inglese era sul taccuino dell’ Inter, che però non si è mai avvicinata alla richiesta del Chelsea, che valuta il 27enne 30 milioni più bonus. Una cifra che non spaventa il Como, determinato ad accontentare Fabregas. L’Inter, dal canto suo, acquisterà almeno un difensore, ma deve ancora scegliere se destinare buona parte del budget in quel ruolo o effettuare un grande investimento sulla fascia. In questo senso attenzione al nome di Djed Spence del Tottenham, divenuto il preferito dopo il naufragio delle operazioni per Marco Palestra e Anan Khalaili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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