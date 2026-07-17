Firenze, 17 luglio 2026 – E’ stabile al 3% l’inflazione in Toscana, ma continua a pesare sul portafoglio delle famiglie toscane. A giugno anche l'indice nazionale dei prezzi al consumo su base annua si attesta al +3%. Nella regione è stabile anche l’inflazione congiunturale, che non registra variazioni rispetto a maggio 2026. Secondo l'elaborazione dell'Unione nazionale consumatori sui dati territoriali Istat, la situazione è però diversa da città a città. Pistoia e Massa-Carrara figurano infatti al quarto posto assoluto tra le città italiane dove il costo della vita è aumentato di più nell'ultimo anno, mentre Siena entra nella top ten nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Inflazione stabile in Toscana, ma Pistoia e Massa-Carrara sono tra le più care d'Italia

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