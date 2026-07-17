Dopo i concerti di Bruno Mars allo Stadio San Siro di Milano, molti spettatori hanno segnalato problemi di audio e una visibilità molto limitata sui posti assegnati. Alcuni hanno anche criticato la distribuzione dei biglietti, ritenuta ingiusta e poco equa. Le lamentele sono arrivate anche riguardo ai costi elevati dei biglietti e alla gestione degli spazi. La polemica si è accesa tra i fan e i partecipanti.

Bruno Mars ha concluso i suoi due attesissimi live allo Stadio San Siro di Milano tra gli applausi del pubblico. All’indomani degli show, però, molti, anzi moltissimi dei presenti hanno lamentato problemi di audio, posti a visibilità fin troppo ridotta e un parterre suddiviso in modo errato. A offrire una maggior cassa di risonanza al malcontento di parte dei cinquantamila spettatori è lo speaker di Radio Number One, Alvise Salerno; sui suoi social, il conduttore ha infatti raccontato la sua esperienza personale, lodando lo show e la performance della popstar, ma puntando il dito contro gli organizzatori. «Lui è stato spaziale», ha chiarito in un video. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Infiamma la polemica dopo i concerti di Bruno Mars a Milano: visibilità ridotta, divisioni ingiuste e costi elevati

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