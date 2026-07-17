Inferno 2026 la frescura dell’Alcantara per un altro memorabile spettacolo

L'organizzazione di Inferno 2026 ha annunciato che il progetto si svolgerà nuovamente grazie alla collaborazione tra i Comuni della Valle dell’Alcantara e il Parco Fluviale. Il coordinamento coinvolge le amministrazioni di Castiglione di Sicilia e Motta Camastra, che lavorano insieme per realizzare lo spettacolo. La partnership mira a garantire la riuscita dell’evento, che si svolgerà nel rispetto delle aree naturali e delle normative vigenti.

“Sono contento che si stia lavorando sinergicamente con tutti i Comuni della Valle dell’Alcantara - in particolare con Castiglione di Sicilia e Motta Camastra -, e con il Parco Fluviale ”. Lo ha detto Francesco Russo Morosoli, Ceo di Gole Alcantara srl, tornando sull’ importanza di chiedere per la Valle un riconoscimento Unesco. “Il mio impegno – ha ribadito - è quello di cercare di ottenerlo. E sono contento di questa sinergia perché consentirebbe di mettere a sistema tutta la Valle: le piccole Gole, poco conosciute, le Gurne, decisamente da valorizzare. Possiamo, tutti insieme, lavorare veramente bene per lo sviluppo del territorio ”. La... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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