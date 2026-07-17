Nashville torna ad accogliere nel cuore dell’estate un round della NTT IndyCar Series dopo aver ospitato due edizioni della finale. La ‘città della musica’ riprende quindi la propria collocazione in attesa di tornare protagonista anche all’estero del Nashville Superspeedway. L’ovale, originariamente proposto per rimpiazzare il circuito cittadino non utilizzabile per i lavori presso il ‘Nissan Stadium’, è tornato con forza nei piani della IndyCar dopo una breve assenza duranta dal 2008 al 2023. Colton Herta, impegnato in FIA F2 e Josef Newgarden, idolo locale, sono i due piloti che hanno vinto negli ultimi anni questo specifico evento. Precedentemente invece Scott Dixon vinse in successione dal 2006 al 2008 anche se con delle monoposto completamente differenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IndyCar, la ‘musica’ di Nashville torna a suonare. Newgarden favorito?

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