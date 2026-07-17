Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna in Comune, ha chiesto chiarimenti sul progetto per salvare la Pialassa, dopo un'indagine sulla strage di pesci. La richiesta si concentra sulla mancanza di aggiornamenti e sulla scomparsa di iniziative volte a tutelare l’ecosistema della Baiona. Ancisi ha sottolineato come le condizioni ambientali della zona siano un problema ancora irrisolto, evidenziando la necessità di interventi concreti.

Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna in Comune, torna su un tema che da sempre gli sta a cuore: le condizioni di salute dell’ecosistema della Baiona. E lo fa dopo aver appreso la notizia dei due dirigenti comunali che hanno ricevuto un avviso di garanzia perché indagati in merito alla strage di sedici tonnellate di pesci risalente a metà agosto dell’anno scorso, appunto, in Baiona. "Rispetto ai reati di uccisione di animali, inquinamento ambientale e violazione in area protetta ipotizzati dal pubblico ministero – osserva Ancisi – bisogna evitare di trarre alcun prematuro commento, dando modo alla difesa di far valere le proprie ragioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Indagine sulla strage di pesci: "Dov’è finito il progetto per salvare la pialassa?"

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