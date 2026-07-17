Un incidente tra un camion e un autocarro si è verificato questa mattina sull'autostrada A4, nel tratto di Vigonza in direzione Venezia-Trieste. Il tamponamento ha coinvolto i due veicoli, provocando il ferimento di uno dei conducenti. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, causando code e traffico intenso anche nel senso opposto a causa della presenza di curiosi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

VIGONZA (PADOVA) - Gravissimo incidente la mattina del 17 luglio lungo l'autostrada A4 nel territorio di Vigonza in direzione Venezia-Trieste. Un camion e un autocarro si sono tamponati e il camionista è ferito. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la chiusura temporanea del tratto di strada e lunghe code anche in direzione opposta a causa dei curiosi. Alle 10.15 è stata riaperta la corsia di sorpasso nel tratto tra il bivio con la A13 e Arino in direzione Trieste. I soccorsi L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 al chilometro 366 est, in direzione di Venezia. Il tir, dopo l'urto, è finito di traverso tra le corsie. Il personale medico ha preso in carico il camionista, rimasto incastrato nella cabina. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra camion e autocarro in A4, un ferito. Autostrada chiusa e traffico paralizzato (anche nel senso opposto a causa dei curiosi)

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