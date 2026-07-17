Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso mentre camminava a piedi sulla statale 379, nella zona di Pantanagianni, durante la notte. L’incidente è avvenuto all’altezza di Carovigno, quando un’auto lo ha travolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

Tragedia sulla statale 379 all’altezza di Carovigno: un 17enne è stato travolto e ucciso, mentre camminava a piedi, da un’auto in transito. L’investimento mortale è avvenuto nella notte all’altezza di Pantanagianni. Spetterà alle forze dell’ordine chiarire le cause dell’incidente, ad iniziare dalle ragioni della presenza del minore su una strada ad alto scorrimento. Non si esclude il gesto volontario, ma sarà necessario per confermare l’ipotesi approfondire gli elementi acquisiti ieri sera sul luogo dell’incidente. La procura di Brindisi ha disposto il sequestro del mezzo e della salma. Il 17enne era originario del Marocco, ma viveva a San Vito dei Normanni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente statale 379 Carovigno: muore 17enne investito da un?auto a Pantanagianni. Tutti i dettagli della tragedia

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